Два человека погибли в понедельник, провалившись под лед, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

Вечером в понедельник спасатели получили вызов в Ленджскую волость Резекненского края, где примерно в 300 метрах от берега озера провалился под лед мужчина. Спасатели вытащили его из воды и передали медикам, которые были вынуждены констатировать смерть пострадавшего.

Также в понедельник вечером спасатели получили вызов из Ценской волости Елгавского края, где мужчина провалился под лед на пруду в 30 метрах от берега. На льду лежали рыболовные снасти. Пожарные вытащили из воды тело погибшего и передали Госполиции.

Во второй половине дня спасатели получили вызов в Калснавскую волость Мадонского края, где два оленя провалились на льду реки Айвиексте. С помощью спасательной доски оленей вытащили из воды и отпустили в лес.

VUGD напоминает, что лед на водоемах в настоящее время очень хрупкий, и провалиться под него могут не только люди, но и животные. С повышением температуры воздуха толщина льда будет уменьшаться и выходить на него станет еще опаснее.

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