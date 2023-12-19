Гражданина Литвы Андрея Кушлевича подозревают в убийстве бывшей жены и ее дочери. Убийство было совершено в Турции.

Представитель Департамента полиции Литвы Рамунас Матонис 19 декабря сообщил порталу 15min.lt, что международное управление Литовского бюро криминальной полиции получило сообщение Турецкого офиса Интерпола о том, что гражданин Литвы A.K. объявлен в международный розыск, требуют его ареста и экстрадиции. Его обвиняют в совершении двойного убийства 27 ноября 2023 года.

Издание CNN Turk сообщало, что тела убитой россиянки и ее дочери были обнаружены недалеко от дороги в Ичмелер. Тела обнаружили патрулировавшие территорию полицейские.

По данным издания Anterhaber, убитая — 42-летняя Ирина Двизова и ее 15-летняя дочь Диана. Женщина работала моделью, рекламировала роскошные товары в Турции.

Российское издание Shot писало, что женщина также работала в Турции агентом по продаже недвижимости. В Бодруме она снимала виллу, жила с дочерью. Сообщалось, что женщина была застрелена. Сообщалось, что следы крови были обнаружены в доме, где жили убитые. Сразу же подозрения в убийстве пали на бывшего мужа Двизовой — уроженца Литвы 45-летнего Кушлевича.

"Непродолжительное время он жил в России, там у него были проблемы с правоохраной. В 2017 году он был задержан в Москве по просьбе полиции Монако. Сообщалось, что Кушлевич работал охранником у олигарха, которого обокрал", — сказано в СМИ. После убийства были слухи, что Кушлевич мог вернуться в Литву.

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