ФСБ изъяла в Москве 673 килограмма латиноамериканского кокаина стоимостью более 2,5 миллиарда рублей, который собирались контрабандно переправить в страны Евросоюза. Об этом сообщили 20 декабря в Центре общественных связей российского ведомства.

"Установлены двое граждан Росси, прибывших в столичный регион из приграничных субъектов для проведения многоэтапной наркоакции", — поясняется в сообщении.

Как отмечает "Инфо-24.ру", оптовая стоимость партии оставляет больше 2,5 миллиарда рублей, а розничный сбыт мог принести не менее 6,5 миллиарда. Задержанные должны были получить ранее доставленную партию наркотика и перевезти ее к месту контрабандного вывоза в государства ЕС.

Подозреваемые для своих целей использовали арендованный транспорт, оформленный на подставное лицо. Кроме того, были обнаружены поддельные паспорта и водительское удостоверение.

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