Сотрудники Службы госбезопасности (СГБ) 21 и 22 декабря проводят уголовно-процессуальные действия в Доме Москвы. Как следует из официального релиза ведомства, проверки проводятся "в связи с возможным нарушением санкций Евросоюза против России".

Уголовно-процессуальные действия проводятся в рамках уголовного процесса, материалы которого находятся у Службы государственной безопасности. Уголовное дело было возбуждено 23 ноября 2023 года в

соответствии с частью первой статьи 84 Уголовного закона — за нарушение санкций, установленных Евросоюзом.

В ходе досудебного расследования было установлено, что руководство Дома Москвы, вероятно, продолжало получать материальную выгоду от помещений Дома Москвы, использование которых было запрещено международными санкциями. Дополнительные процессуальные действия проводились по месту жительства одного лица.

В ходе обысков Служба госбезопасности изъяла большое колличество документов и носителей информации.

На данный момент в рамках уголовного процесса одно лицо имеет статус лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело.

Комментируя действия латвийской спецслужбы, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила: "Такое рейдерское вторжение нельзя оценить никак иначе, как акт государственного бандитизма со стороны латвийских властей. Необходимые выводы будут нами сделаны. Ответные шаги последуют".

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