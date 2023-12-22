Управление полиции Рижского региона разыскивает Эдуарда Пиктурнса (2009 г.р.), который вышел из своего дома в Яунмарупе и пропал.

Его приметы: рост 172 см, среднего телосложения, волосы короткие.

Был одет: черная спортивная кофта с коричневыми надписями, серые спортивные штаны, черные полуботинки. При себе может быть черный рюкзак с красными надписями.

Подросток может находиться в Агенскалнсе.

Информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по телефонам: 67086678 или 110.

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