Его приметы: рост 172 см, среднего телосложения, волосы короткие.
Был одет: черная спортивная кофта с коричневыми надписями, серые спортивные штаны, черные полуботинки. При себе может быть черный рюкзак с красными надписями.
Подросток может находиться в Агенскалнсе.
Информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по телефонам: 67086678 или 110.
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