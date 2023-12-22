Сотрудники следственного управления Федеральной таможенной службы Эссена (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия, Германия) 14 декабря провели обыски в двух квартирах в Эссене и Дюссельдорфе и изъяли около 630 000 единиц допинга, который подозреваемые получали из Латвии, Литвы и Польши. В рамках по делу о запрещенном коммерческом обороте допинговых веществ в большом количестве таможенники наложили арест на 400 000 евро и криптовалюту.

По данным правоохранительных органов Германии, изъято 630 000 единиц допинга и лекарственных средств в таблетированной форме, более 32 000 готовых к реализации ампул с допинговыми веществами, около 13 000 единиц рецептурного гормона роста и около 1 килограмма допинг-порошка.

Расследование, которое продолжается с июня 2023 года, было начато в отношении 38-летнего жителя Дюссельдорфа. По предположению следствия, он продавал через интернет-магазин различные допинговые препараты, а также лекарства, не одобренные или не отпускаемые по рецепту в Германии, такие как антидепрессанты, инсулин или так называемая "инъекция для похудения".

Согласно текущему статусу расследования, соответствующие заказы доставлялись по всей Европе простыми посылками и оплачивались покупателями криптовалютой. За период с февраля по июль 2023 года следственным органам Германии удалось выявить более 700 соответствующих партий разного объема.

По делу проходит также 33-летняя жительница Эссена, подозреваемая в том, она действовала как "подставное лицо" при получении посылок с допинговыми веществами из Литвы, Латвии и Польши, а также для их дальнейшей пересылки.

В ходе обысков были изъяты допинговые вещества на сумму более миллиона евро, около 150 000 евро наличными, более 270 000 евро в криптовалюте и готовые к отправке упаковки с допинговыми веществами.

Также в рамках расследования таможенники изъяли мобильные телефоны, носители информации, упаковочные материалы и транспортировочные этикетки.

Коммерческий оборот запрещенных допинговых веществ в больших количествах наказывается в Германии тюремным заключением на срок от одного года до десяти лет.

Фото: Zoll.de

Фото: Zoll.de

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