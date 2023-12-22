Погоня и применение электрошока во время похорон в селе Пуни Талсинского края на глазах всех присутствующих — оправдано ли с точки зрения этики задержание пьяного водителя на похоронах? Такой вопрос задала супруга задержанного Дависа, малолетним детям которой и их одноклассникам пришлось наблюдать за всем этим во время похорон, сообщает передача 4. Studija на Латвийском телевидении (LTV).

В конце ноября на кладбище села Пуни похоронили 14-летнюю школьницу, которую сбил автомобиль. На похороны пришло почти все село, в том числе и разыскиваемый полицией Давис, который около года избегал двухмесячного тюремного заключения за вождение в нетрезвом виде.

Местные полицейские получили от очевидцев информацию о том, что на похороны приехал разыскиваемый Давис, поэтому стражи порядка решили задержать нарушителя прямо во время похорон. Давис не подчинился и бросился бежать через поле. Полицейские погнались за ним и задержали его, применив электрошокер. Все это видели и снимали одноклассники детей Дависа, а потом опубликовали видео в школьном чате.

Супруга Дависа Монта отметила, что он работал и жил дома, но полиция весь этот год его активно не искала, а теперь решила это сделать, отреагировав на звонок очевидцев, и задержать Дависа в очень болезненный для его семьи момент, когда хоронят дочь его двоюродной сестры.

Начальник Талсинского участка Госполиции Марис Петерсонс заявил в телефонном разговоре с Монтой, что Дависа задержали не в каплице, а в похоронной колонне.

"Кроме того человек пытался бежать и сопротивлялся сотрудникам полиции. Разве это адекватно?", — отметил Петерсонс. В своем ответе LTV Госполиция вообще не упоминает о похоронах — "произошло задержание в транспортном средстве", и все. На вопрос о том, насколько этично задерживать человека на глазах у гостей похорон, полиция не ответила.

Журналисты LTV поговорили с бывшим сотрудником криминальной полиции Норбертом Трепшей, который за свою карьеру участвовал во многих арестах преступников. По его словам, у него тоже был случай, когда разыскиваемого человека задержали после похоронной церемонии. Это был человек народности рома, который по традициям обязательно должен был прийти на похороны своей матери. Однако полиция решила задержать его не во время церемонии, а после нее, чтобы не вызвать сопротивление со стороны других участников похорон.

"Здесь должна оцениваться вся ситуация — от квалификации правонарушения до личности разыскиваемого. А именно, будет ли это единственной возможностью его задержать и нет ли других вариантов. Это также следует учитывать будет ли это психологическим и эмоциональным ударом для людей в момент задержания. Мы серьезных мужиков задерживаем, а тут на похоронах не хватало еще позвать спецподразделения "Альфа" или "Омега" на помощь", — резюмирует Трепша.

В отношении задержанного мужчины начато три административных процесса — за недекларирование места жительства, за невыполнение законных требований должностных лиц и за, возможно, запрещенное употребление наркотических или психотропных веществ, поскольку у полиции были подозрения, что в момент задержания мужчина находился в состоянии опьянения.

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