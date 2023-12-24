Неизвестный мужчина бросил учебную гранату в рижский бар, где проходила вечеринка журналистов Русской службы "Би-би-си", пишет "Новая Газета Европа" со ссылкой на очевидцев. Информацию подтвердили двое сотрудников "Би-би-си" в разговоре с Deutsche Welle.
Инцидент в рижском баре Čē случился в субботу, 23 декабря, около 11 часов вечера, когда в баре не осталось почти никого, кроме сотрудников "Би-би-си". Нападавший открыл дверь бара и бросил под ноги посетителям учебную гранату РГД-5. Граната взорвалась, оглушив нескольких человек.
Мужчина скрылся на черном BMW; номер машины удалось записать. На месте работали сотрудники полиции. По данным "Новой газеты Европа", в результате инцидента никто не пострадал, информирует "Медуза".
"Это был довольно странный инцидент. Было довольно частное мероприятие, провожали одну девушку, которая увольняется и переезжает в другую страну. И как бы ничего не предвещало... А потом неожиданно в заведение заглянул мужчина, бросил гранату и убежал... Там кроме нас была еще одна парочка молодых людей. Я сидел в другом зале, услышал только взрыв. Это было не на моих глазах. Ребята побежали за ним, попытались его поймать, но человека на выходе ждала машина, он быстро заскочил в нее и уехал", — рассказал в эфире ютьюб-канала "Живой гвоздь" корреспондент "Русской службы Би-би-си" Илья Барабанов.