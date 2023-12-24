"Это был довольно странный инцидент. Было довольно частное мероприятие, провожали одну девушку, которая увольняется и переезжает в другую страну. И как бы ничего не предвещало... А потом неожиданно в заведение заглянул мужчина, бросил гранату и убежал... Там кроме нас была еще одна парочка молодых людей. Я сидел в другом зале, услышал только взрыв. Это было не на моих глазах. Ребята побежали за ним, попытались его поймать, но человека на выходе ждала машина, он быстро заскочил в нее и уехал", — рассказал в эфире ютьюб-канала "Живой гвоздь" корреспондент "Русской службы Би-би-си" Илья Барабанов.