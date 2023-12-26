В Рождество в Латвии зарегистрировано 96 аварий, в которых два человека погибли и еще семь пострадали, сообщили агентству LETA в Госполиции.

В понедельник, 25 декабря, около 18:30 на Вентспилсском шоссе, недалеко от Озолпилса, мужчина на автомобиле Nissan X Trail в условиях ограниченной видимости сбил пешехода, который шел по проезжей части дороги. Пострадавший скончался на месте от полученных травм, его личность еще не установлена.

В свою очередь, около 17 часов в Литенской волости Гулбенского края, по дороге в Алуксне, столкнулись легковые автомобили VW и Mitsubishi, выехавший на встречную полосу. На месте ДТП от полученных травм скончался водитель Mitsubishi, а пассажирка VW была доставлена в медицинское учреждение.

В понедельник в результате аварий в Земгале пострадали три человека, по двое пострадавших зарегистрировано в Рижском районе и Видземе. Двое пострадавших были пешеходами.

За вождение в нетрезвом виде было задержано 13 водителей: четыре в Латгале, по три в окрестностях Риги и Земгале, два в Видземе и один в Курземе. Десять задержанных водителей сели за руль в состоянии настолько сильного опьянения, что к ним применено уголовное наказание — их транспортные средства конфискуют или будет взыскана их стоимость.

За превышение скорости составлено 203 протокола: в Рижском районе оштрафовано 46 водителей, в Курземе — 50, в Видземе — 48, в Латгале — 39, а в Земгале — 20. В свою очередь, три водителя были наказаны за агрессивное вождение.

Всего за минувшие сутки полиция составила 445 протоколов за нарушения правил дорожного движения.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram