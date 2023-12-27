По данным "Псковской Ленты Новостей", мужчина предъявил сотрудникам таможни на российско-латвийской границе семь монет и орден, утверждая, что монеты и награда произведены кустарно, а даты на аверсе монет не соответствуют действительности.

Таможенники изъяли и направили специалистам для изучения монеты Российской империи: две номиналом 10 рублей 1899 года выпуска, монету номиналом 10 рублей 1900 года выпуска, две монеты номиналом 5 рублей 1898 года выпуска, монету номиналом 5 рублей — 1899 года выпуска; и монету Французской империи номиналом 20 франков 1854 года.

По заключению экспертизы, все монеты являются культурными ценностями и изготовлены из золота. Орден Ленина изготовлен из золота, изображение В. И. Ленина — из платины.В отношении гражданина Украины возбуждено дело об административном правонарушении.

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