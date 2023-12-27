В результате пожаров в рождественские выходные один человек погиб, шестеро получили травмы и четверо были спасены, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

За прошедшие дни в ГПСС поступило 234 вызова — 56 на пожаротушение, 124 на спасательные работы, а 54 вызова были ложными.

Наиболее серьезный случай был зафиксирован в субботу, когда в Ливанском крае открытым пламенем горел жилой дом. Во время тушения в доме был обнаружен погибший.

В понедельник поступил вызов в Кримунскую волость Добельского района, где горел одноэтажный деревянный садовый дом. В результате пожара пострадали четыре человека, которые уже находились вне здания, когда пожарные прибыли на место происшествия.

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