Сотрудники криминальной полиции Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа выявили двух граждан Латвии, которые везли контрабандой наркотики из Нидерландов.

В ноябре 2023 года полиция вместе с пограничниками Калварийской заставы на Калварийском КПП остановили для проверки автомобиль Opel, которым управлял гражданин Латвии. Машина только въехала на территорию Литвы. По предварительным данным, водитель этого авто выполнял функции разведчика и должен был информировать о препятствиях сообщника, ехавшего на другом автомобиле.

Однако он не успел это сделать и через несколько минут появился автомобиль Volkswagen, которым управлял сообщник. В багажнике этого автомобиля лежали сумки с продуктами, между которыми лежали пластиковые пакеты с синими таблетками.

Для более детального досмотра автомобили доставили в помещение СОГГ. Во время обыска в багажнике Volkswagen обнаружили и изъяли 110 кг, как подозревают, психотропных веществ в виде таблеток MDMA. По предварительным данным, стоимость такого количества экстази на черном рынке составляет около 2 млн. евро.

Полиция анализирует полученные данные, чтобы выявить всех, кто участвовал в этом преступлении. Предполагается, что будут и другие подозреваемые.

Фото: DELFI.lt

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram