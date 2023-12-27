По сообщению PV, из-за дорожно-транспортного происшествия поезд Рига (12.30) — Сигулда (13.43) задержался примерно на 20 минут, а поезд Валмиера (9.59) — Рига (12.17) — на 26 минут.
В Государственной полиции сообщили, что на железнодорожной станции "Земитаны" некий мужчина, пересекая железнодорожные пути, попал под поезд.
Мужчина доставлен в медицинское учреждение.
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