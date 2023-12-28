В середине октября этого года во время таможенного досмотра в Таллиннском аэропорту было обнаружено 387 килограммов розовато-белого вещества, которое оказалось 3-метилметкатиноном (3-MMC), известным также как наркотик для вечеринок.

В общей сложности было обнаружено 314 килограммов чистого вызывающего галлюцинации наркотического вещества, которое прибыло в Эстонию с Кипра и предназначалось для Литвы.

„В огромной партии было 26 цилиндрических контейнеров с почти 400 килограммами вещества, упакованного в трехслойные пластиковые пакеты", — цитирует rus.err Рауля Коппельмаа из Налогово-таможенного департамента.

„С одной стороны, это свидетельствует о хорошей работе Эстонии в борьбе с опасными веществами, но с другой стороны, это печальная тенденция — Эстония все чаще становится как страной назначения, так и страной транзита наркотиков. Перевозку таких больших партий обычно организует не один энтузиаст, а преступники, которые систематически зарабатывают за счет жизни и здоровья людей", — прокомментировал данный случай госпрокурор Райго Аас.

Он также напомнил, что статистика в этом году особенно печальна: от употребления наркотиков умерли около ста человек, что является худшим показателем за последние годы.

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