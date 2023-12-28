Вечером 23 декабря полиция получила сообщение о том, что в волости Неретас Айзкраукльского края, возможно, в лесу заблудилась и не может своими силами выбраться женщина 1951 г.р. По словам соседей, пенсионерка отправилась за елочкой и пропала.

Соседи стали бить тревогу около 19.00, поскольку женщина ушла в лес еще засветло. Кроме того, она оставила дома телефон и не выключила телевизор, поскольку собиралась вернуться довольно быстро.

Сначала сосед пошел самостоятельно проверить лесной массив, где могла быть пенсионерка. На его крики она не отвечала. Тогда мужчина решил привлечь к поискам полицию, поскольку знал, что у соседки могут быть проблемы со здоровьем.

К поисковым работам незамедлительно привлекли дроны и термокамеры, а также задействовали спасателей и медиков Службы неотложной медицинской помощи.

Благодаря профессионализму ответственных служб и техническому обеспечению, незадолго до полуночи заблудившуюся женщину удалось найти. Пенсионерку передали бригаде "неотложки", а затем для проверки состояния здоровья отвезли в больницу. К счастью, с женщиной все оказалось в порядке.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram