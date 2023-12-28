Наркотики вместо предметов домашнего декора: в порту Киля (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн) при проверке фургона, направлявшегося из Британии через Германию в Латвию, сотрудники таможни обнаружили наркотические вещества.

По данным немецких СМИ, наркотик находился в упаковке, которая была частью партии основного груза, указанного в накладных как "Аксессуары для дома". Этот груз таможенники досматривали 13 декабря в рамках экспортного контроля в Киле.

Водитель, который также является и владельцем британской транспортной компании, заявил, что везет домашний декор в Латвию и Литву, где его надо передать разным получателям. При этом у него не оказалось никаких таможенных документов. В отношении 49-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по подозрению в уклонении от уплаты налогов.

Поскольку таможенники заметили, что груз подозрительно пахнет, была проведена еще одна таможенная проверка. Когда груз вскрыли, таможенники обнаружили марихуану и три банки с ростками марихуаны, завернутые в полиэтиленовые пакеты.

По факту попытки провоза наркотиков начат уголовный процесс. Знала ли транспортная компания о грузе конопли в багаже и в какой степени, покажет дальнейшее расследование, которое по просьбе прокуратуры Киля проводит Управление расследований таможни Гамбурга.

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