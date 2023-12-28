В результате аварии женщина получила телесные повреждения. Водитель скрылся с места происшествия в сторону Межапарка, не оказав помощь и не сообщив о ЧП ответственным службам.
Свидетелей ДТП, а также водителей, у которых может быть запись видеорегистратора, на которых запечатлена авария, просят обращаться в полицию по телефонам: 67219837, 29971069 или 110.
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