Госполиция просит отозваться свидетелей ДТП, которое произошло 22 декабря, в 18.40, на перекрестке улиц Миера и А. Бриана (на фото): в это время неустановленное транспортное средство (возможно, BOLT DRIVE серого или белого цвета) при левом повороте с улицы Миера совершил наезд на прохожую.

В результате аварии женщина получила телесные повреждения. Водитель скрылся с места происшествия в сторону Межапарка, не оказав помощь и не сообщив о ЧП ответственным службам.

Свидетелей ДТП, а также водителей, у которых может быть запись видеорегистратора, на которых запечатлена авария, просят обращаться в полицию по телефонам: 67219837, 29971069 или 110.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram