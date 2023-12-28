Рижский городской суд приговорил мужчину к двум годам и шести месяцам реального лишения свободы за преследование бывшей жены и угрозы ее убить, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

В мае 2023 год Рижский городской суд наложил запрет на приближение и общение с бывшей женой мужчины, а также запрет на приближение к ее месту жительства. Обвиняемый игнорировал установленные судом запреты и с мая по август неоднократно приходил и стоял у дома бывшей жены. Мужчина регулярно звонил ей с угрозами.

1 августа обвиняемый пришел к дому бывшей жены и в тот момент, когда она выходила из квартиры, напал на женщину, затолкнув ее обратно в квартиру. Мужчина разбил мобильный телефон бывшей супруги, чтобы она не могла позвать на помощь, несколько раз ударил ее, потом приложил к шее женщины кухонный нож и грозил ее убить.

Опасаясь за свою жизнь, пострадавшая выбежала из квартиры и встретила сотрудников Рижской муниципальной полиции, которых вызвали соседи, услышавшие крики женщины. Сотрудники полиции задержали агрессивного мужчину и передали Госполиции. 3 августа Рижский городской суд в качестве меры пресечения заключил мужчину под стражу.

Приговор еще можно обжаловать в Рижском окружном суде.

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