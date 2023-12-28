В четверг, 28 декабря, незадолго до 15:00 в Рижском зоопарке в вольере для верблюдов был смертельно травмирован уборщик. О трагическом инциденте сообщает администрация зоопарка.

Сразу после происшествия служба безопасности зоопарка вызвала скорую медицинскую помощь и оградила территорию. Для расследования обстоятельств ЧП также была вызвана Госполиция.

По первоначальным данным, трагедия случилась во время уборки вольера с верблюдами. Согласно внутренним правилам, перед входом в загон верблюдов помещают в боксы. Однако на момент уборки это правило соблюдено не было. По неустановленным причинам самец верблюда повел себя агрессивно и напал на уборщика.

Администрация Рижского зоопарка выражает глубочайшие соболезнования близким погибшего коллеги.

"Произошедшее стало большим ударом для всех нас. Скорбим вместе с семьей и близкими нашего коллеги", - написали представители зоопарка.

Они добавили, что погибший сотрудник работал в зоопарке несколько лет и всегда выполнял свои обязанности ответственно.

Рижский зоопарк активно сотрудничает с правоохранительными органами, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего и недопустить подобных происшествий в будущем.

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