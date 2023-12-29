Сотрудники 3-го отдела 1-го бюро Управления уголовной полиции Рижского региона передали в прокуратуру материалы уголовного дела, начатого в отношении члена латвийского флорболного клуба, а также исполняющего обязанности судьи по флорболу, который подозревается в совершении 12 особо тяжких и одного менее тяжкого преступления сексуального характера в отношении 15-летнего подростка.

В ходе следствия полиция получила информацию о том, что подозреваемый занимался в одном клубе со своей жертвой.

В ноябре 2023 года Госполиция получила заявление от флорболного клуба о том, что среди членов клуба распространяется порнографическое видео. На основании заявления полиция начала уголовный процесс, в ходе которого было установлено, что на видео запечатлен 15-летний подросток, занимающийся в этом клубе, а также 20-летний флорболист, который параллельно исполнял обязанности судьи.

По данным полиции, подозреваемый, используя созданный в социальной сети профиль несуществующей несовершеннолетней девочки и выдавая себя за девочку, начал общение с потерпевшим. При этом мужчина знал, кому он пишет, и в ходе переписки попросил несовершеннолетнего прислать фотографии своих обнаженных гениталий, что потерпевший и сделал.

Через некоторое время подозреваемый, продолжая скрывать свою личность, потребовал от потерпевшего прислать фотографии и видео, на которых видно его сексуальные действия с судьей по флорболу, т.е. с ним. Подозреваемый стал шантажировать жертву и угрожать подростку, заявляя, что, если он откажется от того, что от него требуют, он распространит компрометирующие его файлы.

Позже подозреваемый несколько раз встречался с потерпевшим подростком лично. В ходе этих встреч мужчина, используя шантаж, принуждал подростка к совершению с ним действий сексуального характера против воли несовершеннолетнего. Из-за растерянности и стыда подросток никому не сообщил о ситуации.

И хотя несовершеннолетний выполнил все указания мужчины, тот все равно распространял в социальных сетях порнографические видеозаписи с изображением потерпевшего.

По данным фактам полиция начала уголовные процессы сразу по нескольким тяжким статьям Уголовного закона Латвии. По особо тяжким статьям законом в качестве наказания предусмотрено до 20 лет лишения свободы.

Изначально подозреваемый был арестован, но позже его выпустили под денежный залог. Кроме того, ему запрещено приближаться к жертве, в указанное время нужно появляться в полиции, запрещено заниматься с несовершеннолетними на тренировках, а также исполнять обязанности судьи на спортивных мероприятиях с участием несовершеннолетних. Также подозреваемому запрещено покидать пределы Латвии.

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