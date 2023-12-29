Следователи Антикоррупционного ведомства констатировали, что соцработница вместе с тремя сообщниками занималась хищением средства муниципального бюджета. За это она получила в качестве взятки подарочную карту на 100 евро.
В период с июня 2022 года по октябрь 2023 года соцработница, действуя в составе организованной группы, предприняла действия, направленные на необоснованное предоставление социальных пособий одному из лиц, причастных к уголовному преступлению.
В результате хищения самоуправлению был нанесен ущерб в размере не менее 3000 евро.
Уголовный процесс по этому делу был начат 8 июня 2023 года.
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