Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией обратилось в прокуратуру с просьбой выдвинуть обвинения против бывшей социальной работницы Адажского краевого самоуправления, которая приняла в качестве взятки подарочную карту на 100 евро.

Следователи Антикоррупционного ведомства констатировали, что соцработница вместе с тремя сообщниками занималась хищением средства муниципального бюджета. За это она получила в качестве взятки подарочную карту на 100 евро.

В период с июня 2022 года по октябрь 2023 года соцработница, действуя в составе организованной группы, предприняла действия, направленные на необоснованное предоставление социальных пособий одному из лиц, причастных к уголовному преступлению.

В результате хищения самоуправлению был нанесен ущерб в размере не менее 3000 евро.

Уголовный процесс по этому делу был начат 8 июня 2023 года.

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