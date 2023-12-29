В пятницу днем, 29 декабря, в пятиэтажном жилом доме в Пурвциемсе в Риге была выявлена течь неизвестного химического вещества и началась эвакуация людей. Об этом сообщает Государственная пожарно-спасательна служба (ГПСС).
Инцидент произошел около 14.30 на улице Варавикснес гатве. Прибывшие на место спасатели констатировали утечку неизвестного химического вещества и начали эвакуацию людей.
В настоящее время спасательные работы на месте ЧП продолжается.
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