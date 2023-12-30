За минувшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 14 человек, сообщили в Государственной полиции.

Вчера в стране зарегистрировано 116 аварий, в которых пострадали три пешехода и по одному велосипедисту и водителю электрических самокатов.

За сутки в сфере дорожного движения выявлено 424 административных правонарушения, в том числе в 172 случаях была превышена разрешенная скорость движения.

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