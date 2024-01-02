23 декабря 2023 года на пограничном пункте в Гребнево был задержан гражданин Германии, который пытался подкупить пограничников. Об этом порталу Delfi сообщили в Государственной пограничной охране.

Во время досмотра людей, которые пересекают государственную границу, к пограничникам обратился водитель легкового автомобиля, выезжавший из Латвии. Мужчина, который является гражданином Германии, показал пограничникам паспорт с вложенными в него купюрами — общей суммой 100 евро.

Он дал сотрудникам Госпогранохраны взятку, чтобы пересечь границу в обход очереди.

За предложение взятки в отношении гражданина Германии 1975 года рождения начат уголовный процесс по первой части 323-й статьи Уголовного закона. Кроме того, мужчине назначен штраф в размере 6200 евро.

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