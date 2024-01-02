Во вторник вечером сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) получили вызов на пожар в один из домов на улице Бривибас. Пожару присвоена высшая категория опасности.

Около 20.00 спасателям удалось локализовать распространение пламени. Пожарным также удалось установить, что на чердаке площадь возгорания составила около 260 квадратных метров. Этажом ниже площадь пожара составила всего 5 квадратных метров.

Из-за пожара ограничено и осложнено движение транспорта. В частности, было перекрыто движение по улице Матиса на участке от ул. Тербатес до ул. Бривибас.

В работах по тушению пожара задействованы 30 спасателей.

По фотографиям, опубликованным очевидцами, видно, что горит нежилое здание на улице Бривибас, 88. Построенный в 1910 году так называемый Дом Озолиньша, или аркада, до этого был одним из крупнейших жилых домов в Риге. В нем располагалось не менее 20 магазинов, а в советское время здание было передано Балтийскому флоту.

Общая площадь исторического шестиэтажного жилого здания, расположенного возле Видземского рынка, составляет 13 759 квадратных метров. Здание имеет статус развалин, и в феврале 2019 года Комитет городского имущества Рижской думы поручил владельцам здания привести его в порядок.

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