Около 20.00 спасателям удалось локализовать распространение пламени. Пожарным также удалось установить, что на чердаке площадь возгорания составила около 260 квадратных метров. Этажом ниже площадь пожара составила всего 5 квадратных метров.
Из-за пожара ограничено и осложнено движение транспорта. В частности, было перекрыто движение по улице Матиса на участке от ул. Тербатес до ул. Бривибас.
В работах по тушению пожара задействованы 30 спасателей.
По фотографиям, опубликованным очевидцами, видно, что горит нежилое здание на улице Бривибас, 88. Построенный в 1910 году так называемый Дом Озолиньша, или аркада, до этого был одним из крупнейших жилых домов в Риге. В нем располагалось не менее 20 магазинов, а в советское время здание было передано Балтийскому флоту.
Общая площадь исторического шестиэтажного жилого здания, расположенного возле Видземского рынка, составляет 13 759 квадратных метров. Здание имеет статус развалин, и в феврале 2019 года Комитет городского имущества Рижской думы поручил владельцам здания привести его в порядок.