По информации местных СМИ, 32-летний мужчина прибыл в Гонконг из Латвии транзитом чрез Германию.
Таможенник нашли кокаин в ложных отделениях чемодана при досмотре багажа.
В соответствии с Постановлением об опасных наркотиках торговля опасными наркотиками является серьезным правонарушением. Максимальное наказание за это преступление — штраф в размере 5 миллионов гонконгских долларов и пожизненное заключение.
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