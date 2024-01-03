В международном аэропорту Гонконга сотрудники таможни изъяли у пассажира около 3 кг кокаина на сумму 2,4 миллиона гонконгских долларов.

По информации местных СМИ, 32-летний мужчина прибыл в Гонконг из Латвии транзитом чрез Германию.

Таможенник нашли кокаин в ложных отделениях чемодана при досмотре багажа.

В соответствии с Постановлением об опасных наркотиках торговля опасными наркотиками является серьезным правонарушением. Максимальное наказание за это преступление — штраф в размере 5 миллионов гонконгских долларов и пожизненное заключение.

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