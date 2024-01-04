После Новогодней вечеринки, которая проходила в гостевом доме "Pēterstraupes", домой не вернулся 23-летний Лаурис Заубе. Как сообщает Degpunktā, в ходе расследования дела появились новые детали.

Несмотря на набирающий силу мороз и снег, поиски пропавшего Лауриса продолжаются. В них задействованы родные и близкие мужчины, полиция и водолазы.

Братья Лауриса рассказали журналистам, что в ходе поисков была найдена она вещь, которая, скорей всего, принадлежала пропавшему мужчине. Они допускают, что кто-то таким образом мог заметать следы, поскольку вещь нашли совершенно в другом месте от той точки, где в последний раз засекли телефон Лауриса.

Братья и близкие Лауриса не верят, что он мог с собой что-то сделать. Пропавшего характеризуют как позитивного, веселого, дружелюбного человека. Возможно, его могли куда-то увезти. К тому же оказалось, что показания участников вечеринки, на котрой был Лаурис, отличаются.

Семья Лауриса уверена — если там произошел конфликт, полиция обязательно должна это выяснить, а также найти виновного, если совершено преступление.

Поиски пропавшего Лауриса Заубе продолжаются. Всех, у кого имеется информация, которая может помочь расследованию, просьба обращаться в полицию по телефонам 67086678 или 110.

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