30-летний мужчина, который осенью прошлого года бегал в обнаженном виде по шоссе неподалеку от Кяревере в Тартумаа и был насмерть сбит автомобилем, находился под воздействием галлюциногенных грибов, пишет rus.postimees со ссылкой на данные наркологической экспертизы, проведенной полицией.

Вечером 4 ноября 2023 года 30-летний мужчина из Харьюмаа, раздевшись донага, выбежал на четырехполосное шоссе Таллинн-Тарту.

Сначала мужчина выскочил из темноты перед направлявшимся в сторону Таллинна автомобилем Škoda Superb, которым управляла 49-летняя женщина.

После столкновения со Škoda мужчина, который вел себя непредсказуемо, продолжил бежать по шоссе и в результате был сбит автомобилем Toyota Land Cruiser.

За рулем автомобиля находилась 41-летняя женщина. Потерпевший в результате удара скончался на месте.

По данным экспертизы, мужчина употреблял галлюциногенные грибы. Следов алкоголя и других наркотических веществ в его организме обнаружено не было.

Уголовное дело по факту происшествия не открывалось, поскольку виновник ДТП скончался на месте.

Как отмечают представители полиции, водители обеих машин были трезвы, их документы были в порядке.

Инцидент произошел на участке четырехполосного шоссе Таллинн-Тарту, где разрешена максимальная скорость 110 км/ч.

Псилоцибин, содержащийся в так называемых "волшебных грибах", способен на короткое время повлиять на зрение и слух человека, вызвать эйфорию или панику, страх и психоз.

Одежда погибшего была найдена примерно в 150 метрах от места происшествия.

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