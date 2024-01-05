По подозрению в ограблении супружеской пары в Сигулде задержаны три человека.

По сообщению пресс-центра Госполиции, 30 декабря в квартиру к паре пенсионеров ворвался преступник, который, применив физическую силу, похитил документы, юбилейные монеты и 3000 евро наличными.

Потерпевшие рассказали, что сами открыли двери налетчику. Чтобы скрыть свое лицо, преступник использовал маску.

Сразу же после нападения полиция начала уголовный процесс и приступила к активным поискам подозреваемого. В ходе расследования удалось установить, что к преступлению может быть причастен мужчина 1987 г.р.

Полиция провела обыск у него в квартире, где нашла часть похищенных у стариков вещей. Как оказалось в ходе следствия, у налетчика был 50-летний сообщник, который ранее гостил у пенсионеров, помогал им по дому и увидел у них крупную сумму. Подельника грабителя задержали 31 декабря.

Эту информацию он передал приятелю, также рассказав ему все, что он знает о супружеской паре, а также о системе безопасности в доме.

Оба подозреваемых ранее попадали в поле зрения полиции за имущественные преступления.

Также следствием было установлено, что, возможно, на преступление по причине трудностей финансового положения и долгов мужчин подтолкнула их знакомая (1975 г.р.).

В ходе процессуальных действий в квартирах обоих мужчин полиция нашла около 1500 евро, похищенных у пенсионеров, а также две юбилейных монеты.

Подозреваемые по делу мужчины оставлены под арестом, а к их сообщнице применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

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