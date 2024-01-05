По сообщению итальянских СМИ, на кладбище Самбьясе в конце декабря по решению муниципалитета Ламеция-Терме (регион Калабрия) был похоронен гражданин Латвии, чье тело нашли возле железной дороги 24 ноября прошлого года.

Тело латвийца обнаружили на участке железнодорожного полотна, соединяющего центральную станцию Ламеция-Терме со станцией Катанзаро-Лидо. Изначально местные власти заявили, что погибший является, скорей всего, бездомным, а его смерть не была насильственной.

Разрешение на захоронение тела было выдано 6 декабря прокуратурой суда Ламеция-Терме, а 21 декабря коронер Изабелла Акила потребовала немедленной передачи тела из морга больницы Джермането на кладбище в муниципалитет Ламеция-Терме.

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