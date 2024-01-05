Тело латвийца обнаружили на участке железнодорожного полотна, соединяющего центральную станцию Ламеция-Терме со станцией Катанзаро-Лидо. Изначально местные власти заявили, что погибший является, скорей всего, бездомным, а его смерть не была насильственной.
Разрешение на захоронение тела было выдано 6 декабря прокуратурой суда Ламеция-Терме, а 21 декабря коронер Изабелла Акила потребовала немедленной передачи тела из морга больницы Джермането на кладбище в муниципалитет Ламеция-Терме.
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