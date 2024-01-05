В Государственной пожарно-спасательной службе подтвердили, что получили вызов на Домскую площадь.
Как сообщил порталу Delfi продюсер Латвийского радио 5 Томс Путниньш, судя по всему, горит 3-я студия, которую сейчас ремонтируют. Причина возгорания неизвестна, но видно, как пожарные подключили шланги.
Подробные комментарии о ситуации на месте происшествия ГПСС предоставит позже.
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