В пятницу в здании Латвийского Радио по причине задымления пришлось проводить эвакуацию персонала, а также прерывать эфиры.

В Государственной пожарно-спасательной службе подтвердили, что получили вызов на Домскую площадь.

Как сообщил порталу Delfi продюсер Латвийского радио 5 Томс Путниньш, судя по всему, горит 3-я студия, которую сейчас ремонтируют. Причина возгорания неизвестна, но видно, как пожарные подключили шланги.

Подробные комментарии о ситуации на месте происшествия ГПСС предоставит позже.

Sadūmojuma dēļ Latvijas Radio šobrīd notiek darbinieku evakuācija. Ētera raidījumi pārtraukti līdz drošai pārraižu atsākšanai. Informācija sekos. — Latvijas Radio (@LatvijasRadio) January 5, 2024

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