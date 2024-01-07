В субботу, 6 января, при пожаре в одноэтажном жилом доме в Риге погиб человек, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.

Вызов на пожар в Риге поступил в 8.21 утра 6 января. Площадь пожара в одноэтажном жилом доме составила 100 квадратных метров. На месте пожара обнаружен труп человека.

За последние сутки было потушено еще несколько пожаров. В субботу в 7:02 в ГПСС поступил звонок в Яунберзскую волость Добельского края, где горел сарай площадью 150 кв.м.

В 19:33 в Зельтинский приход Алуксненского края поступил звонок о том, что в кровати горит одеяло. Пожар был потушен до приезда спасателей. В результате инцидента пострадал человек.

В 20:54 в ГПСС поступил вызов в волость Энгурес Тукумского края, где загорелся одноэтажный жилой дом площадью 40 кв.м. В ходе тушения пожара пострадал спасатель, который был доставлен в медицинское учреждение. На мероприятии также работали пожарные-добровольцы из Энгуре и Смарде.

В 22:21 пожарные получили вызов в волость Скайстас Краславского края, где горело одноэтажное хозяйственное здание площадью 300 кв.м. Из здания спасли 40 коров.

Также в субботу около полуночи поступил звонок о том, что в пятиэтажном жилом доме в Риге горит чердак площадью 500 кв.м. До приезда пожарных из здания эвакуировали 20 человек.

В 4:05 ночи 7 января в ГПСС поступил звонок в волость Салгалес Елгавского края, где загорелся двухэтажный жилой дом площадью 300 кв.м. До приезда пожарных из здания эвакуировались четыре человека. Вскоре после 7 утра возгорание удалось локализовать.

В воскресенье около 8 часов утра поступил вызов на озеро Юглас в Риге, где в десяти метрах от берега на лед прорвался человек. Спасатели добрались до человека, доставили его на берег и передали медикам.

В целом за минувшие сутки, 6 января, по Латвии в ГПСС поступило 60 вызовов: 21 из них — на пожаротушение, 25 — на спасательные работы, а еще 14 оказались ложными.

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