За минувшие сутки Государственная полиция задержала на дорогах Латвии трех водителей транспортных средств в состоянии сильного алкогольного опьянения, свидетельствует обобщенная Госполицией информация.

В эти же сутки были остановлены четыре водителя, у которых концентрация алкоголя в организме составляла от 0,5 до 1,5 промилле.

За управление транспортным средством в состоянии, когда концентрация алкоголя в организме водителя превышает 1,5 промилле, предусмотрена уголовная ответственность с конфискацией автомобиля, если тот принадлежит нарушителю. Если машина пьяному водителю не принадлежит, то с него дополнительно к штрафу взыскивается денежная сумма, которая может достигать рыночной стоимости транспортного средства, использованного в момент совершения правонарушения.

За сутки в сфере дорожного движения Госполиция зафиксировала в общей сложности 315 административных нарушений, в том числе было выявлено 46 случаев превышения разрешенной скорости движения и задержано 15 агрессивных водителей, свидетельствуют обобщенные полицией данные.

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