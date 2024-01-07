В этом ДТП пострадали шесть человек. Трое из них отделались незначительными повреждениями, а трое госпитализированы с легкими травмами и стрессовой реакцией после аварии, сообщили в Службе скорой медицинской помощи.
В настоящее время движение на месте происшествия полностью восстановлено.
В полиции выясняют обстоятельства происшествия.
За последние сутки в Латвии зарегистрировано 110 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали пять человек, сообщили в Госполиции. В Рижском регионе зафиксировано 66 ДТП, в Земгале и Латгале – по 12, в Видземе и Курземе – по десять аварий.
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