7 января в 9:30 утра на 76-м километре Вентспилсского шоссе на участке дороги между Тукумсом и Пуре произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей, сообщили порталу Delfi в Государственной полиции.

В этом ДТП пострадали шесть человек. Трое из них отделались незначительными повреждениями, а трое госпитализированы с легкими травмами и стрессовой реакцией после аварии, сообщили в Службе скорой медицинской помощи.

В настоящее время движение на месте происшествия полностью восстановлено.

В полиции выясняют обстоятельства происшествия.

За последние сутки в Латвии зарегистрировано 110 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали пять человек, сообщили в Госполиции. В Рижском регионе зафиксировано 66 ДТП, в Земгале и Латгале – по 12, в Видземе и Курземе – по десять аварий.

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