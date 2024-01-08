В конце прошлого года вступил в силу приговор Курземского окружного суда, согласно которому владелец нескольких предприятий признан виновным в уклонении от уплаты налогов в крупном объеме, а еще два человека были признаны виновными в поддержке предпринимателя в совершении преступлений, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Агентство LETA выяснило, что осужденным является предприниматель Юрий Громов, который, согласно информации на сайте firmas.lv, занимался бизнесом по переработке и торговле мясом и был владельцем ныне несуществующих предприятий Ardeks ražošana и Ardeks. Также он был членом Латвийской ассоциации мясопереработчиков.

Предприниматель приговорен к реальному лишению свободы на два года и два месяца с конфискацией имущества, лишением права заниматься всеми видами коммерческой деятельности на пять лет. В свою очередь, остальные обвиняемые — родственники подсудимого — приговорены к шести месяцам лишения свободы с пробационным надзором на один год и конфискацией имущества, а также лишением права заниматься всеми видами коммерческой деятельности на два года и назначенными общественными работами на 120 и 100 часов соответственно, сообщили в прокуратуре.

Также суд постановил взыскать с обвиняемых компенсацию ущерба в пользу государства в размере 2 505 516 евро.

Этим решением Курземского окружного суда отменено решение Курземского районного суда от 27 апреля 2022 года, которым обвиняемые родственники предпринимателя были признаны невиновными и оправданы, а сам подсудимый был приговорен к лишению свободы на два года, с пробационным надзором на четыре года и запретом на любую коммерческую деятельность на пять лет.

На вышеупомянутый приговор суда прокурор подал апелляционный протест в Курземский окружной суд.

Согласно обвинению член правления и владелец предприятий организовывал и руководил хозяйственной деятельностью компаний. Должностное лицо через бухгалтеров подсчитал и указал общую сумму налогов, подлежащих уплате в госбюджет, из которой в бюджет государства была уплачена лишь небольшая часть.

Обвиняемый не уплатил подсчитанные и задекларированные налоги, из-за чего образовалась большая сумма налоговой задолженности.

Обвиняемый предпочел использовать средства, которые могли быть направлены на полную уплату налогов, на другие цели, тем самым сознательно уклоняясь от уплаты налогов. В свою очередь, двое других осужденных своими действиями поддержали преступления предпринимателя, а именно уклонение от уплаты налогов, в результате чего государству были причинены крупные убытки.

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