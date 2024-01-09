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Nacionālais Apbedīšanas Dienests просит отозваться родственников, близких или друзей умерших жителей Латвии:

Дайги ЛОЧМЕЛЕ (род. 09.10.1961. — ум. 07.12.2023);

Игоря КОЧУРОВА (род.19.04.1964. — ум. 28.12.2023).

Nacionālais Apbedīšanas Dienests поясняет, что тела кремированы в течение трех рабочих дней с момента получения информации 3 и 5 января.

Информацию можно получить, позвонив по телефону: +37122082088.

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