Дайги ЛОЧМЕЛЕ (род. 09.10.1961. — ум. 07.12.2023);
Игоря КОЧУРОВА (род.19.04.1964. — ум. 28.12.2023).
Nacionālais Apbedīšanas Dienests поясняет, что тела кремированы в течение трех рабочих дней с момента получения информации 3 и 5 января.
Информацию можно получить, позвонив по телефону: +37122082088.
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