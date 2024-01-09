В минувшие выходные в Риге на железнодорожном переезде "Тирайне" произошел инцидент: на путях застрал грузовой тягач. В тот момент на переезде уже были опущены шлагбаумы и приближался поезд в Елгаву. Находящиеся рядом автомобилисты поспешили на помощь и оттащили грузовик с рельсов.

Очевидец заснял происшествие на видео. На нем видно, что грузовик остановился на переезде, когда тот уже был закрыт. Другие автомобилисты не остались в стороне и пришли на помощь водителю грузовика. Водитель "Volvo XC90" прицепил грузовик к своему внедорожнику и стащил его с рельсов. А другие автомобилисты помогали толкать грузовик, у которого оказались заблокированы колеса.

В компании Latvijas dzelzceļš программе Degpunkts рассказали, что ситуация действительно была опасной - в это время к переезду "Тирайне" приближался пассажирский поезд Рига-Елгава. К счастью, данный переезд оборудован системой видеонаблюдения, поэтому оператор смог вовремя предупредить машиниста о том, что впереди препятствие.

При этом Latvijas dzelzceļš отмечает, что другие автомобилисты могли бы не только помочь подтолкнуть застрявшую машину, но и, как того требуют правила дорожного движения, бежать вдоль края путей навстречу поезду и жестами предупредить машиниста об опасности – не все железнодорожные переезды в Латвии оборудованы системой видеонаблюдения.

Компания LDz намернa связаться с Государственной полицией, чтобы выяснить, не произошло ли происшествие из-за какой-то умышленной халатности. Например, грузовой тягач мог застрять на железнодорожном переезде из-за технических недостатков транспортного средства.

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