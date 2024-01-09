1 января 13-летняя Валерияы Минина покинула место жительства в Риге, на улице Иерикю, и не вернулась до сих пор.
Приметы пропавшей девочки: невысокая, худая, длинные, черные волосы, пирсинг на языке, самодельная татуировка на большом пальце левой руки в виде креста.
Была одета в черные джинсы, черную куртку с надписью Puma на спине, на ногах - сапоги "угги".
Полиция призывает всех, кто располагает информацией о возможном местонахождении Валерии Мининой, звонить по телефону 110.
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