В конце ноября прошлого года в Южнолатгальский участок полиции поступило заявление о пропавшем без вести мужчине 1964 г.р. В ходе оперативно-розыскных мероприятий у полиции появились предположения, что в отношении мужчины могло быть совершено преступление.

3 января сотрудники Латгальского регионального управления полиции задержали в Даугавпилсе мужчину 1970 г.р., подозреваемого в убийстве пропавшего.

Следствием было установлено, что в период с конца ноября до начала декабря в одной из квартир по улицу Смилшу в Даугавпилсе проходило застолье с распитием алкоголя. Между мужчинами вспыхнула ссора, которая завершилась убийством: 53-летний мужчина нанес своему оппонентку ножевое ранение в горло. От полученного ранения пострадавший скончался.

Чтобы скрыть следы преступления, преступник спрятал тело жертвы в подвале. Тело убитого обнаружили 5 января, к тому времени вход в подвал был уже забетонирован.

Расследование продолжается, подозреваемому назначены экспертизы.

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