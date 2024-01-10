3 января сотрудники Латгальского регионального управления полиции задержали в Даугавпилсе мужчину 1970 г.р., подозреваемого в убийстве пропавшего.
Следствием было установлено, что в период с конца ноября до начала декабря в одной из квартир по улицу Смилшу в Даугавпилсе проходило застолье с распитием алкоголя. Между мужчинами вспыхнула ссора, которая завершилась убийством: 53-летний мужчина нанес своему оппонентку ножевое ранение в горло. От полученного ранения пострадавший скончался.
Чтобы скрыть следы преступления, преступник спрятал тело жертвы в подвале. Тело убитого обнаружили 5 января, к тому времени вход в подвал был уже забетонирован.
Расследование продолжается, подозреваемому назначены экспертизы.
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