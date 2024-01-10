В Германии начался суд над гражданином Латвии, который обвиняется в убийстве, совершенном в прошлом году. В суде пояснили, что процесс обещает затянуться на долгое время, поскольку обвиняемый через своего адвоката уже заявил, что никого не убивал.

Как отмечают немецкие СМИ, убийство было совершено в апреле прошлого года в Ашенберге (федеральная земля Гессен). Жертвой преступления стал 38-летний мужчина.

Адвокат гражданина Латвии — Кристиан Цельсен — заявил на суде, что

обвинительное заключение, оглашенное прокурором Андреасом Хельмихом, может быть лишь рабочей гипотезой, в которой недостаточно изучена причастность к преступлению других людей.

На первом судебном заседании, которое проходит в Фульде, удалось выяснить лишь, что подсудимый родился в 1985 году в Латвии и его последнее место проживания — город Ашенберг. Также известно, что он находится под стражей с 12 апреля 2023 года — с того самого дня, когда было совершено убийство.

Согласно обвинительному заключению, в ночь на 12 апреля подсудимый вступил в конфликт с потерпевшим в квартире знакомого. Затем он, по предположению следствия, взял пистолет из кладовой квартиры друга и вернулся в Ашенберг. Около 03.55 произошла еще одна стычка в районе Аденауэрштрассе, во время которой обвиняемый выстрелил в сторону потерпевшего. Всего было произведено пять выстрелов.

В жертву попали четыре пули: мужчина скончался на месте преступления от потери крови. Примечательно, что подсудимого обвиняют в непредумышленном убийстве, поскольку невозможно доказать ряд характеристик умышленного убийства, а также потому, что

два свидетеля, сопровождавшие подсудимого в ночь преступления, отказались сотрудничать с полицией.

Об этом на процессе упомянул и адвокат Кристиан Цельсен. Он указал, что обвинительное заключение является результатом "длительного и сложного расследования, проходившего в сложных условиях", но при этом заявил, что это может быть лишь "фактической гипотезой".

У двух других свидетелей также мог быть мотив, а на их руках также констатированы следы дыма.

Самая важная причина, по которой обвиняемый теперь в одиночестве предстал перед судом, является его признание в совершении преступления перед свидетелями, в том числе полицейским информатором. Впрочем, эти высказывания вполне могли быть пьяным бахвальством.

Процесс по этому делу будет длится несколько недель, однако прокуратура заявила, что суд сможет доказать вину подсудимого и вынести ему справедливый приговор на основании имеющихся доказательств.

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