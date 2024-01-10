Рижское Восточное управление полиции начало уголовный процесс по факту нанесения телесных повреждений. По данным полиции, ЧП произошло 24 сентября 2023 года, примерно в 21.00, на остановке "улица Малнавас" в Кенгарагсе.

В связи с расследованием Госполиция разыскивает мужчину, изображенного на фотографии. В момент инцидента на нем была белая куртка, темные шорты и темная обувь.

Информацию просьба сообщать по телефонам: 67086871, 67086800 или 110. Также можно писать на мейл: jekaterina.pavlova@riga.vp.gov.lv.

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