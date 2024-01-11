11 января в 2:11 ночи спасателям поступил звонок в Баускасский край, где в садовом домике возник пожар. Прибывшие на место пожарные установили, что открытым пламенем горит деревянный садовый домик площадью 10 кв.м. Во время тушения огня был найден погибший человек. Работы на месте закончились в 3:40.

В 00:32 спасатели отправились в волость Никраце Кулдигского края, где произошло дорожно-транспортное происшествие - лесовоз с прицепом съехал с проезжей части на обочину. Чтобы помощь человеку выбраться из автомобиля, спасатели выпилили лобовое стекло машины. Вытекшая из автомобиля жидкость, была собирана с помощью впитывающей подушечки.

10 января около полуночи поступил звонок в волость Тауренес Цесского края, где горела сажа в дымоходе двухэтажного жилого дома на площади два квадратных метра. К моменту прибытия пожарных из дома были эвакуированы три человека. Пожарные ликвидировали возгорание.

10 января в 19:29 поступил звонок на улицу Марияс в Юрмале, где произошел пожар в одноэтажных хозяйственных постройках площадью 80 кв.м., а также загорнелась утепленные крыша и стены двухэтажного жилого дома на площади 20 кв.м. До приезда ГПСС из дома были эвакуированы два человека. В 22:33 пожар был потушен.

В целом за минувшие сутки, 10 января, в ГПСС поступило 62 вызова: 16 - на пожаротушение, 29 - на спасательные работы, а 17 звонков оказались ложными.

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