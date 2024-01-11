В 00:32 спасатели отправились в волость Никраце Кулдигского края, где произошло дорожно-транспортное происшествие - лесовоз с прицепом съехал с проезжей части на обочину. Чтобы помощь человеку выбраться из автомобиля, спасатели выпилили лобовое стекло машины. Вытекшая из автомобиля жидкость, была собирана с помощью впитывающей подушечки.
10 января около полуночи поступил звонок в волость Тауренес Цесского края, где горела сажа в дымоходе двухэтажного жилого дома на площади два квадратных метра. К моменту прибытия пожарных из дома были эвакуированы три человека. Пожарные ликвидировали возгорание.
10 января в 19:29 поступил звонок на улицу Марияс в Юрмале, где произошел пожар в одноэтажных хозяйственных постройках площадью 80 кв.м., а также загорнелась утепленные крыша и стены двухэтажного жилого дома на площади 20 кв.м. До приезда ГПСС из дома были эвакуированы два человека. В 22:33 пожар был потушен.
В целом за минувшие сутки, 10 января, в ГПСС поступило 62 вызова: 16 - на пожаротушение, 29 - на спасательные работы, а 17 звонков оказались ложными.