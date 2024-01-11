Государственная полиция задержала 20-летнего мужчину, который осенью прошлого года с помощью текстового сообщения выманил у пострадавшего жителя Елгавского края около 950 евро, сообщила представитель полиции Рута Страутниеце.

5 сентября прошлого года мужчина 1992 года рождения из волости Ливберзес Елгавского края получил на свой мобильный телефон СМС от адресата "VPM-VISS" с текстом "Земгальский районный суд в среду 06.09.2023". Также в тексте сообщения была интернет-ссылка для получения дополнительной информации.

Мужчина перешел по ссылке ниже, после чего деньги с его банковского счета были переведены на другой банковский счет, принадлежащий неизвестному ему лицу. Проверив баланс своего банковского счета, пострадавший обнаружил, что с него только что было переведено 946,30 евро.

Обманутый мужчина сразу сообщил об этом правонарушении в полицию, после чего Госполиция возбудила уголовное дело.

В ходе расследования 20 декабря 2023 года сотрудники Госполиции задержали мужчину 2003 года рождения, на счет которого были переведены похищенные средства. На данный момент к возможному виновному применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Расследование уголовного дела продолжается.

Совершение такого уголовного правонарушения наказывется лишением свободы на срок до трех лет, либо временным лишением свободы, либо испытательным сроком, либо общественными работами, либо штрафом.

Госполиция напоминает, что ни один человек не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

Госполиция призывает жителей Латвии быть осторожными и защищать свою личную информацию, а также данные доступа к банковским счетам. Государственные учреждения никогда не будут отправлять текстовые сообщения с подозрительными ссылками, предлагающими получателю ввести номера кредитных карт, PIN-коды, коды доступа к Smart-ID, CVC-коды и т.п., напоминает полиция.

В случае хищения денег полиция рекомендует как можно скорее сообщить об этом в банк, а затем подать жалобу в ближайшее отделение госполиции.

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