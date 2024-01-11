Около часа ночи сотрудники Юрмальской муниципальной полиции при выполнении трудовых обязанностей в Слоке возле дороги заметили лежащего на земле подростка без сознания и с колото-резаными ранами. Стражи порядка вызвали на место Службу неотложной медицинской помощи (NMPD), но, к сожалению, мальчик скончался еще до приезда медиков.
На место происшествия также выехали сотрудники Юрмальского участка Рижского регионального управления Госполиции, которые немедленно приступили к расследованию. Выяснилось, что погибшему было 13 лет.
По имеющейся информации, в тот вечер несколько молодых людей, проживающих в центре соцухода и соцреабилитации, отправились в Ригу, чтобы, возможно, заняться распитием алкоголя. После они вернулись на поезде в Слоку, где встретились со своими ровесниками, один из которых позже был убит.
Согласно полученной в ходе расследования информации, между компанией молодых людей и пострадавшим и его другом произошел конфликт, во время которого один из постояльцев центра соцухода два раза ударил пострадавшего ножом — в области сердца и живота. После подростки покинули место происшествия, оставив потерпевшего с его другом.
В ту же ночь полицейские приехали в центр соцухода и соцреабилитации, где встретились с причастными к инциденту подростками, которых вместе с воспитателями позже доставили в полицейский участок.
В Госполиции сообщили, что подросток, нанесший два удара ножом пострадавшему, ранее попадал в поле зрения стражей порядка за бродяжничество и кражу в магазине. Подозреваемый в преступлении подросток еще не достиг 14-летнего возраста, но решение о дальнейших действиях будет принято.
В связи со случившимся начат уголовный процесс по 12-й части 117-й статьи Уголовного закона — убийство при отягчающих обстоятельствах, если совершено убийство несовершеннолетнего.
Обстоятельства и мотивы случившегося выясняются. Госполиция в сотрудничестве с муниципальными учреждениями и полицией следит за деятельностью этих подростков, чтобы предотвратить другие преступления или нарушения закона.