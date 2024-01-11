Сотрудники Резекненского регионального отдела Латгальского региона Государственной полиции в сотрудничестве с Государственной пограничной службой и Службой уголовного розыска Лудзы арестовали двух человек за незаконный оборот наркотиков, а также

изъяли различные виды наркотиков.

4 января в Резекне в ходе оперативно-розыскных мероприятий за незаконное хранение, пересылку и сбыт наркотических веществ в больших количествах был арестован мужчина 1974 г.р. Cотрудники спецотряда Sigma изъяли около 210 граммов амфетамина, 18 таблеток Subutex и 200 грамм сушеной марихуаны, а также автомобиль, в котором перевозились наркотические вещества. За такое правонарушение предусмотрено лишение свободы на срок от трех до десяти лет с возможной конфискацией имущества и пробационный надзор на срок до трех лет.

А 8 января в Резекне был задержан представитель организованной банды в момент совершения уголовного преступления. Задержанным оказался мужчина 1971 г.р. В ходе оперативных мероприятий у него изъяты пять упаковок с наркотическим веществом HHC (гексагидроканнабинол), которые были незаконно ввезены на территорию Латвии. За такое правонарушение предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет с возможной конфискацией имущества.

По факту происшествий возбуждены два уголовных дела и ведется расследование.

Госполиция напоминает, что ни один человек не считается виновным, пока его вина в совершении уголовного правонарушения не доказана в установленном законом порядке.

Фото: Valsts policija

Фото: Valsts policija

Фото: Valsts policija

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