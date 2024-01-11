В сентябре 2022 года два велосипедиста — мужчина и женщина — во время путешествия фотографировались в военной зоне, в отношении них было начато досудебное расследование о шпионаже.
Они заехали на несколько десятков метров за большой желтый знак, на котором на финском, шведском, английском и русском языках сообщалось, что это военная зона. Вход на территорию запрещен и за нарушение запрета полагается штраф.
Пара проехала мимо знака и сфотографировала два советских танка Т-34. До ворот базы оставалось 100 метров.
Туристы заявили, что не являются шпионами. Они пояснили, что они из Латвии и путешествуют по Финляндии на велосипедах. По их словам, они не знали, что находятся в запретной зоне, поскольку до ворот гарнизона оставалось еще 100 метров.
Латвийцев задержали, но полиция быстро убедилась в том, что оснований подозревать туристов в шпионаже нет, и отпустила их.