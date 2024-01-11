В этом месяце власти Финляндии официально завершили досудебное расследование в отношении двух туристов из Латвии, которые полтора года назад были ненадолго задержаны за то, что фотографировались возле военной базы. Об этом пишет агентство LETA со ссылкой на финский новостной портал Yle.

В сентябре 2022 года два велосипедиста — мужчина и женщина — во время путешествия фотографировались в военной зоне, в отношении них было начато досудебное расследование о шпионаже.

Они заехали на несколько десятков метров за большой желтый знак, на котором на финском, шведском, английском и русском языках сообщалось, что это военная зона. Вход на территорию запрещен и за нарушение запрета полагается штраф.

Пара проехала мимо знака и сфотографировала два советских танка Т-34. До ворот базы оставалось 100 метров.

Туристы заявили, что не являются шпионами. Они пояснили, что они из Латвии и путешествуют по Финляндии на велосипедах. По их словам, они не знали, что находятся в запретной зоне, поскольку до ворот гарнизона оставалось еще 100 метров.

Латвийцев задержали, но полиция быстро убедилась в том, что оснований подозревать туристов в шпионаже нет, и отпустила их.

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