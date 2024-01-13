В пятницу на Югле пропал мужчина, который ехал через Латвию из Эстонии, сообщили в Государственной полиции.

По данным полиции, Александр Новик, 1974 года рождения, зашел в магазин АЗС "Circle К" на улице Юглас, 2с, и не вернулся в свой автомобиль.

Рост мужчины составляет 185 сантиметров, глаза карие, волос нет. Был одет в черные кроссовки с белой подошвой, темно-коричневые/серые брюки, серую футболку, серый джемпер и черную куртку с белым воротником.

Госполиция просит всех, кто располагает информацией о возможном местонахождении мужчины, с просьбой позвонить по телефону 110.

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