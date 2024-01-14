В воскресенье, в Тартумаа при совершении обгона вылетел с дороги и, перевернувшись, приземлился на крышу автомобиль BMW, которым управлял 29-летний гражданин Латвии.

Сообщение об аварии поступило в Центр тревоги Эстонии в 12.15: автомобиль вылетел с дороги на шоссе Йыхви-Тарту-Валга, недалеко от деревни Курелаане.

По предварительным данным, BMW пытался обогнать автобус, но водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел с дороги вправо.

В автомобиле находилось три человека, которые не пострадали. Находившийся за рулем 29-летний гражданин Латвии был трезв и имел права соответствующей категории.

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