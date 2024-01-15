По данным полиции, в это время легковой автомобиль, совершая левый поворот с ул. Грауду на Виенибас гатве, совершил наезд на пешехода, переходившего Виенибас гатве. В результате аварии прохожий получил телесные повреждения.
Сразу же после аварии водитель проехал пару метров вперед, на несколько секунд остановился, а затем скрылся по Виенибас гатве в сторону Елгавы.
Информацию о ДТП полиция просит сообщать по телефонам: 67219837, 29971069 или 110.
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